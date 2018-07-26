Помер російський блогер Микита Шалагінов

Помер відомий російський блогер з Петропавловська-Камчатського Микита Шалагінов. Хлопця не стало у віці 22 роки від важкої недуги.

Про це в Instagram повідомила дівчина блогера Анастасія.

"Сьогодні Микита пішов. Він пішов уві сні. Йому не було боляче", – написала вона.

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При цьому Анастасія зазначила, що у мережі з’явилися люди, які хочуть нажитися на смерті Шалагінова.

"Жодних зборів на похорон Ніка не ведеться. Судити тих, хто наживається на смерті – справа остання, тому просто не ведіться. Якщо раптом вам прийде повідомлення з номером картки – кидайте в бан. Я поки що справді мало що усвідомлюю. В голові голос, картинки, і запах перед носом стоїть. Спасибі за підтримку", – написала Анастасія.

Відомо, що 2 роки тому у Шалагінова діагностували епітеліоїдну саркому – рідкісний вид раку м'яких тканин, що практично не піддається лікуванню.

Після того, як Микита дізнався про свою хворобу, він створив паблік у соціальній мережі "ВКонтакте", де розповідав про боротьбу з недугою. Згодом блогер вирішив створити портал, який зміг би допомогти одужати іншим людям.