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Помер російський блогер Микита Шалагінов

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Помер Микита Шалагінов
Помер Микита Шалагінов / Фото з вільних мереж

Помер відомий російський блогер з Петропавловська-Камчатського Микита Шалагінов. Хлопця не стало у віці 22 роки від важкої недуги.

Про це в Instagram повідомила дівчина блогера Анастасія.

"Сьогодні Микита пішов. Він пішов уві сні. Йому не було боляче", – написала вона.

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Сегодня Никита ушёл. Он ушёл во сне. Ему не было больно. Когда мы познакомились, он спросил меня — «Да кто же ты такая?». — «Я часть той силы, что вечно жаждит зла и вечно совершает благо». Вчера у нас с ним была дата — 11 месяцев всепоглощающей любви. На самом деле, конечно, больше: просто это «официальная» дата. Я держала его за руку и вслух читала «Фауста». — «Настя, я тебя люблю». Я продолжу его задумки, наши задумки и продолжу вести свою страницу. В том числе я буду писать об онкологии то, что нам не рассказывают врачи. Я буду давать все, что знаю сама. Так он хотел. И, да, на моей руке теперь всегда будем мы. La famiglia. Наша любовь всегда будет жить.

Допис, поширений Настя Вэрайети (@veraishna)

При цьому Анастасія зазначила, що у мережі з’явилися люди, які хочуть нажитися на смерті Шалагінова.

"Жодних зборів на похорон Ніка не ведеться. Судити тих, хто наживається на смерті – справа остання, тому просто не ведіться. Якщо раптом вам прийде повідомлення з номером картки – кидайте в бан. Я поки що справді мало що усвідомлюю. В голові голос, картинки, і запах перед носом стоїть. Спасибі за підтримку", – написала Анастасія.

Відомо, що 2 роки тому у Шалагінова діагностували епітеліоїдну саркому – рідкісний вид раку м'яких тканин, що практично не піддається лікуванню.

Після того, як Микита дізнався про свою хворобу, він створив паблік у соціальній мережі "ВКонтакте", де розповідав про боротьбу з недугою. Згодом блогер вирішив створити портал, який зміг би допомогти одужати іншим людям.

 

Луч ️Никогда не просила, но сейчас это крайне важно. Важно для моего человека и для меня. Знакомьтесь, это Никита @nikita_shalaginov . У него рак. Саркома мягких тканей. Сейчас все ещё требуется лечение. Я знаю, что среди вас очень много людей, я не верю в это — я это знаю. Пока мы способны сделать что-то друг для друга, мы можем надеяться на то, что душа в нас ещё жива. Подробности у Никиты под последними постами

Допис, поширений Настя Вэрайети (@veraishna)

 

Теги: Новини Росії Втрати
Джерело: 24 Канал
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