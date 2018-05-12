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Умер российский политолог, который принимал участие в тайных встречах с Путиным

1019 Читати новину українською
Умер российский политолог Игорь Бунин
Умер российский политолог Игорь Бунин / diletant.media

12 мая на 73-м году жизни скончался известный российский политолог, президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин, который принимал участие в закрытых встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил сайт "ТАСС".

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Председатель Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЭК) Юрий Каннер рассказал, что причины смерти российского политолога пока неизвестны. Зато член правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров заявил, что причиной смерти мог стать инсульт.

Это очень трагическая история. Умер теплый, умный, очень образованный человек, с которым мы постоянно встречались. В Израиле 8, 9 мая мы с ним вместе открывали выставку, которая рассказывает о Холокосте в Кнессете, вместе принимали участие в шествии "Бессмертного полка" в Нетании,
– прокомментировал Каннер.

Он также добавил, что Бунин возглавлял Общественный совет РЭК с 2013 по 2015 год и до своей смерти был ее членом. Он также принимал участие в закрытых встречах Путина с избранными политтехнологами, которые были "знаком внимания за проведение выборов" со стороны главы РФ.

Російський політолог Ігор Бунін
Российский политолог Игорь Бунин

К слову, Бунин считал решение вопроса с Донбассом и введения миротворческой миссии ООН возможностью частичного снятия санкций с России. Политолог Бунин был одним из самых известных людей РФ в своей отрасли. В начале 1990-х годов он возглавил фонд "Центр политических технологий" – одна из старейших российских организаций по политическому консультированию.

Похороны Бунина состоятся на следующей неделе.

Теги: Новости политики Новости России Потери
Источник: 24 Канал
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