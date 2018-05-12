Помер російський політолог, який брав участь у таємних зустрічах з Путіним

12 травня на 73-му році життя помер відомий російський політолог, президент фонду "Центр політичних технологій" Ігор Бунін, який брав участь в закритих зустрічах з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив сайт "ТАСС".

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Голова Громадської ради Російського єврейського конгресу (РЕК) Юрій Каннер розповів, що причини смерті російського політолога поки невідомі. Натомість член правління Російської асоціації політичних консультантів Петро Бистров заявив, що причиною смерті міг стати інсульт.

Це дуже трагічна історія. Померла тепла, розумна, дуже освічена людина, з якою ми постійно зустрічалися. В Ізраїлі 8, 9 травня ми з ним разом відкривали виставку, що розповідає про Голокост в Кнесеті, разом брали участь в ході "Безсмертного полку" в Нетанії,

– прокоментував Каннер.

Він також додав, що Бунін очолював Громадську раду РЕК з 2013 по 2015 рік і до своєї смерті був її членом. Він також брав участь в закритих зустрічах Путіна з обраними політтехнологами, які були "знаком уваги за проведення виборів" з боку глави РФ.



Російський політолог Ігор Бунін

До слова, Бунін вважав вирішення питання з Донбасом і введення миротворчої місії ООН можливістю часткового зняття санкцій з Росії. Політолог Бунін був одним з найвідоміших людей РФ в своїй галузі. На початку 1990-х років він очолив фонд "Центр політичних технологій" – одну з найстаріших російських організацій з політичного консультування.

Похорон Буніна відбудеться наступного тижня.