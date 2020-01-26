Умер скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин: что о нем известно

Умер священник Российской православной церкви Всеволод Чаплин. Мужчине был 51 год. При жизни он отличился не одним громким заявлением в сторону Украины.

О смерти Чаплина сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на прихожан.

Пример заявления Чаплина: Священник РПЦ заявил о готовности разрушить российские города за возможность захватить Украину

Как рассказал информационному агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько, все произошло примерно в 16:30 26 января. Чаплину внезапно стало плохо, когда он сидел на скамейке возле своего храма

Он упал, и через 15 минут "скорая", которая приехала констатировала смерть,

– добавил верующий.

Информацию о смерти Чаплина уже подтвердили в РПЦ, пишут "РИА Новости" в своем телеграмм-канале.

Также инцидент подтвердила пресс-служба храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем. Кроме того, сказали, что это правда, председатель Синодального отдела взаимоотношений РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда и заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Последний, в частности, назвал Чаплина "эпохой", передает ТАСС.

О причинах смерти источник агентства в медицинских кругах сообщил, что предварительно, Чаплин скончался из-за внезапной остановки сердца. В ближайшее время должна быть проведена экспертиза, которая и должна определить точную причину смерти.

Почему Всеволода Чаплина называют скандальным

При жизни священнослужитель высказывал не одну громкое заявление. В частности, он неоднократно призывал брать Киев.

Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Киев наша – потерянная древняя столица, центр Руси. Потерянная в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и других окружающих его русских земель так же, как относились наши предки в сороковые годы. Мы можем изменить эту ситуацию,

– заявлял он во время выступления в 2019 году.

Кроме того, Чаплин поддерживал вмешательство России в украинскую политику – вплоть до открытой войны и оккупации.

Что касается других скандальных заявлений, то он:

настойчиво рекомендовал православным не ходить на концерт американской певицы Мадонны;

выступал с предложением создать православные народные дружины, которые смогут "навести порядок в районе своего места жительства";

призвал к репрессиям против оппозиции в России;

оправдывал убийства "внутренних врагов";

называл гуманизм "сатанинским учением";

призвал бороться с сексуальным образованием в российских школах;

требовал разрешить православным банкирам не платить проценты вкладчикам, так как, по его мнению, это – "ростовщичество";

высказывался за применение смертной казни в отдельных случаях.

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Что известно о Всеволоде Чаплине

Родился он 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1994-м – Московскую духовную академию.

21 апреля 1991 года его рукоположили в сан диакона, а 7 января 1992 года – в сан пресвитера. В 1999 году возвели Чаплина в сан протоиерея.

В 2001 – 2009 годах он занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ. С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года был председателем Синодального отдела взаимоотношений церкви и общества. До декабря 2015 года – заместитель председателя Всемирного русского народного собора. С 22 марта 2011 по 24 декабря 2015 года – член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (по должности).

В 2009-2016 был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. А в 2016 году его назначили настоятелем храма святого Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.