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      Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін

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      Помер скандальний російський священник Всеволод Чаплін / "Национальна служба новостей"

      Помер священник Російської православної церкви Всеволод Чаплін. Чоловікові був 51 рік. За життя він відзначився не однією гучної заявою у бік України.

      Про смерть Чапліна повідомив російський "Інтерфакс" з посиланням на прихожан. 

      Приклад заяви Чапліна: Священик РПЦ заявив про готовність зруйнувати російські міста за можливість захопити Україну

      Як розповів інформаційній агенції прихожанин храму Феодора Студита Олександр Петрунько, все сталося приблизно о 16:30 26 січня. Чапліну раптово стало зле, коли він сидів на лавці біля свого храму

      "Він упав, і через 15 хвилин "швидка", що приїхала, констатувала смерть", – додав вірянин.

      Інформацію про смерть Чаплніна вже підтвердили у РПЦ, пише "РИА Новости" у своєму телеграм-каналі. 

      Новина доповнюється 

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      Теги: РПЦ Новини Росії Втрати Новини політики
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