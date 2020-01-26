Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін

Помер священник Російської православної церкви Всеволод Чаплін. Чоловікові був 51 рік. За життя він відзначився не однією гучної заявою у бік України.

Про смерть Чапліна повідомив російський "Інтерфакс" з посиланням на прихожан.

Приклад заяви Чапліна: Священик РПЦ заявив про готовність зруйнувати російські міста за можливість захопити Україну

Як розповів інформаційній агенції прихожанин храму Феодора Студита Олександр Петрунько, все сталося приблизно о 16:30 26 січня. Чапліну раптово стало зле, коли він сидів на лавці біля свого храму

"Він упав, і через 15 хвилин "швидка", що приїхала, констатувала смерть", – додав вірянин.

Інформацію про смерть Чаплніна вже підтвердили у РПЦ, пише "РИА Новости" у своєму телеграм-каналі.

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