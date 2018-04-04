Умер Станислав Вышенский – украинский поэт-постшестидесятник

Во вторник, 3 февраля, на 73-м году жизни скончался Станислав Вышенский – известный украинский поэт, представитель Киевской школы поэзии. Поэт ушел из жизни в селе Скибин Киевской области.

Об этом в Facebook сообщили друзья и родные Вышенского.

"Сначала я знал его как персонажа произведений Ярослава Ороса. Затем узнал его поэзию. Впоследствии познакомились. Пилы иногда рюмку, общались. Сегодня он улетел в Ирий. Вечная память. Станислав Вышенский, поэт от Бога", – написал в Facebook украинский писатель, журналист и издатель Сергей Пантюк.

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Станислав Вышенский родился в Переяслав-Хмельницком. Окончил Киевский педагогический институт. Работал редактором "Украинского ботанического журнала", издательства "Радуга", литредактором журнала "Вавилон", главным редактором Киевского филиала издательства "Фолио", ответственным секретарем журнала "Дошкольное воспитание", был главным редактором журнала "Книжный клуб плюс".

Вышенский принадлежал к поколению постшестидесятников, то есть поэтов-нонконформистов, среди которых на сегодня самые известные Николай Воробьев, Василий Голобородько, Михаил Григорьев, Виктор Кордун, Василий Рубан и другие.

Вышенский же автором таких сборников стихов, как "симфора", "Свитотвир", "Альта", "Коллекция снегов", "Синус угол", "Переутомленных скафандром" и др.