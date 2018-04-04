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Помер Станіслав Вишенський – український поет-постшістдесятник

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Помер поет Станіслав Вишенський
Помер поет Станіслав Вишенський / Колаж 24 Канал

У вівторок, 3 лютого, на 73-му році життя помер Станіслав Вишенський – відомий український поет, представник Київської школи поезії. Поет пішов з життя в селі Скибин Київської області.

Про це у Facebook повідомили друзі та рідні Вишенського.

"Спочатку я знав його як персонажа творів Ярослава Ороса. Потім пізнав його поезію. Згодом познайомилися. Пили іноді чарку, спілкувалися. Сьогодні він відлетів до Ирію. Вічна пам'ять. Станіслав Вишенський, поет від Бога", – написав у Facebook український письменник, журналіст та видавець Сергій Пантюк.

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Станіслав Вишенський народився у Переяслав-Хмельницькому. Закінчив Київський педагогічний інститут. Працював редактором "Українського ботанічного журналу", видавництва "Веселка", літредактором журналу "Вавилон", головним редактором Київської філії видавництва "Фоліо", відповідальним секретарем журналу "Дошкільне виховання", був головним редактором журналу "Книжковий клуб плюс".

Вишенський належав до покоління постшістдесятників, тобто поетів-нонконформістів, серед яких на сьогодні найвідоміші Микола Воробйов, Василь Голобородько, Михайло Григорів, Віктор Кордун, Василь Рубан та інші.

Вишенський ж автором таких збірок віршів, як "Симфори", "Світотвір", "Альта", "Колекція снігів", "Синус покуття", "Перевтомлені скафандром" та інших.

Теги: Новини України Втрати Література Новини культури
Джерело: 24 Канал
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