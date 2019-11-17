Умер третий военный, пострадавший от взрывов в Балаклее

В Харькове умер еще один военный, получивший тяжелые ранения при взрывах 15 ноября на военном складе в Балаклее. Скорее всего – это солдат Денис Янчевский.

За жизнь военного два дня боролись медики Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Он был в тяжелом состоянии.

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К большому сожалению, 17 ноября скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе в Балаклее,

- сообщили в Генштабе ВСУ.

Денис служил в 91-м отдельном полку специального обеспечения, которая дислоцируется в Ахтырке Сумской области.

В Генштабе добавили, что четверо военных, также получили ранения при взрывах, сейчас находятся на лечении в медучреждениях. Угрозы для их жизни нет.

Что надо знать о взрывах в Балаклее?

Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов во время утилизации остатков боеприпасов. На месте погибли двое саперов Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак. Еще пятеро получили ранения. Их доставили в больницу.



В Минобороне объяснили, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклее и выразил соболезнования семьям погибших военных.