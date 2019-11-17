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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Умер третий военный, пострадавший от взрывов в Балаклее

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      Умер еще один пострадавший от взрывов в Балаклее военный / facebook.com/GeneralStaff.ua

      В Харькове умер еще один военный, получивший тяжелые ранения при взрывах 15 ноября на военном складе в Балаклее. Скорее всего – это солдат Денис Янчевский.

      За жизнь военного два дня боролись медики Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Он был в тяжелом состоянии.

      Важно: Взрывы боеприпасов в Балаклее: главное – фото и видео

      К большому сожалению, 17 ноября скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе в Балаклее,
      - сообщили в Генштабе ВСУ.

      Денис служил в 91-м отдельном полку специального обеспечения, которая дислоцируется в Ахтырке Сумской области.

      В Генштабе добавили, что четверо военных, также получили ранения при взрывах, сейчас находятся на лечении в медучреждениях. Угрозы для их жизни нет.

      Что надо знать о взрывах в Балаклее?
       Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов во время утилизации остатков боеприпасов. На месте погибли двое саперов Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак. Еще пятеро получили ранения. Их доставили в больницу.

      В Минобороне объяснили, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклее и выразил соболезнования семьям погибших военных.       

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      Теги: Взрыв Взрывы в Балаклее Жертвы Вооруженные силы Украины Новости Украины
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