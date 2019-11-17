Помер третій військовий, що постраждав від вибухів у Балаклії

У Харкові помер ще один військовий, що отримав важкі поранення під час вибухів 15 листопада на військовому складі у Балаклії. Найімовірніше – це солдат Денис Янчевський.

За життя військового два дні боролися медики Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Він був у важкому стані.

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На превеликий жаль, 17 листопада помер військовослужбовець, який отримав поранення внаслідок надзвичайної події на Центральній артилерійській базі у Балаклії,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Денис служив у 91-му окремому полку спеціального забезпечення, що дислокується в Охтирці на Сумщині.

У Генштабу додали, що четверо військових, які також отримали поранення під час вибухів, наразі перебувають на лікуванні у медзакладах. Загрози для їх життя немає.

Що треба знати про вибухи у Балаклії?Поодинокі вибухи біля військової частини у Балаклії прогриміли близько 15 години під час утилізації залишків боєприпасів. На місці загинули двоє саперів Дмитро Мовчан і Денис Ярмак. Ще п'ятеро отримали поранення. Їх доправили у лікарні.



У Міноборони пояснили, що причиною міг стати вибух твердопаливного двигуна до ракет. Зокрема, під час завантаження залишків боєприпасів у спеціальний котлован для утилізації загорівся твердопаливний двигун до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб". Полум'я спричинило детонацію накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів, пролунало близько 20 вибухів.



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових.