Умер украинский журналист Тарас Москалюк – работник 112 Украина

Украинский журналист Тарас Москалюк умер 4 апреля. Он был региональным директором канала "112 Украина". Мужчины не стало в возрасте 47 лет, а причиной смерти стали последствия тяжелой пневмонии.

О смерти Москалюка в Facebook сообщили его друзья и коллеги. Прощание с журналистом состоится 6 апреля в 11:00 в Киеве на улице Байковой, 16.

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Что известно о Тарасе Москалюке?

Родился 14 февраля 1972 года в Дружковке на Донетчине. Окончил филологический факультет Донецкого государственного университета. После этого работал журналистом на телеканалах "7х7", ТРК "Украина", "Пятый канал", "112 Украина".

Вчера не стало одного из лучших людей, которые встречались в моей жизни... Позитив, доброта, потрясающее чувство юмора, забота о всех, кто рядом с ним,

– написала журналистка Надежда Кашата.

"Редко встречал столь позитивных людей. В наше нервное время он умудрялся поддерживать хорошие человеческие отношения почти со всеми", – поделился воспоминаниями об умершем журналист Евгений Ясенов.