Помер український журналіст Тарас Москалюк – працівник 112 Україна

Український журналіст Тарас Москалюк помер 4 квітня. Він був регіональним директором каналу "112 Україна". Чоловіка не стало у віці 47 років, а причиною смерті стали наслідки важкої пневмонії.

Про смерть Москалюка у Facebook повідомили його друзі та колеги. Прощання з журналістом відбудеться 6 квітня об 11:00 в Києві на вулиці Байковій, 16.

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Що відомо про Тараса Москалюка? народився 14 лютого 1972 року в Дружківці на Донеччині. Закінчив філологічний факультет Донецького державного університету. Після цього працював журналістом на телеканалах "7х7", ТРК "Україна", "П'ятий канал", "112 Україна".

Вчора не стало одного з найкращих людей, які зустрічалися в моєму житті... Позитив, доброта, приголомшливе почуття гумору, турбота про всіх, хто поруч з ним,

– написала журналістка Надія Кашата.

"Рідко зустрічав настільки позитивних людей. У наш нервовий час він примудрявся підтримувати хороші людські стосунки майже з усіма", – поділився спогадами про померлого журналіст Євген Ясенов.