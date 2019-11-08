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      Умер военный, который получил тяжелые ранения на Донбассе: фото

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      На Донбассе погиб военный Геннадий Моторин
      На Донбассе погиб военный Геннадий Моторин / Коллаж 24 канала

      Военный 92-й ОМБр Геннадий Моторин 7 ноября получил многочисленные ранения на Донбассе. Медики сутки боролись за его жизнь, но, к сожалению, 8 ноября защитник умер в больнице Авдеевки.

      Оккупанты 7 ноября прицельно обстреляли позиции ВСУ из установки ПТУР, когда бойцы 92-й отдельной механизированной бригады выгружали древесину возле взводно-опорного пункта. Ракета средь бела дня попала точно в УРАЛ, возле которого и работали бойцы.

      К теме: Недавно сделал предложение любимой: известно имя погибшего на Донбассе бойца

      Военный Герман Бродников погиб на месте, а Геннадий и еще двое его собратьев получили многочисленные ранения.

      Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей – он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако – нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться,
      – рассказали собратья бойца.

      37-летний военный начал служить в рядах Вооруженных сил в феврале этого года. Он был сапером механизированного батальона.

      Сам защитник был родом из Краматорска, там его и похоронят. У погибшего бойца осталась сестра.

       

      Отметим, 7 ноября оккупационные российские войска 20 раз обстреляли украинские позиции. Боевики били из противотанковых управляемых ракет, гранатометов, пулеметов и запрещенных минскими соглашениями минометов. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский защитник, еще четверо военных получили ранения.

      війна на Донбасі
      Война на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
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