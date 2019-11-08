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      Помер військовий, який отримав важкі поранення на Донбасі: фото

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      На Донбасі загинув військовий Геннадій Моторін
      На Донбасі загинув військовий Геннадій Моторін / Колаж 24 каналу

      Військовий 92-ї ОМБр Геннадій Моторін 7 листопада отримав численні порання на Донбасі. Медики добу боролись за його життя, але, на жаль, 8 листопада захисник помер у лікарні Авдіївки.

      Окупанти 7 листопада прицільно обстріляли позицію ЗСУ з установки ПТУР, коли бійці 92-ої окремої механізованої бригади вивантажували деревину біля взводно-опорного пункту. Ракета серед білого дня влучила точно в УРАЛ, біля якого і працювали бійці.

      До теми: Недавно освідчився коханій: відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця

      Військовий Герман Бродніков загинув на місці, а Геннадій та ще двоє його побратимів отримали численні поранення.

      Між життям та смертю опинився солдат Геннадій Моторін. Опіки, множинні осколкові поранення, перелами кісток – він був найважчим з поранених. Лікарі боролися за життя захисника увесь день і всю ніч, проте – ні. Сьогодні вранці серце ще одного нашого Героя перестало битися,
      розповіли побратими бійця.

      37-річний військовий почав служити у лавах Збройних сил у лютому цього року. Він був сапером механізованого батальйону.

      Сам захисник був родом із Краматорська, там його і поховають. У загиблого бійця залишилась сестра. 

       

      Зауважимо, 7 листопада окупаційні російські війська 20 разів обстріляли українські позиції. Бойовики гатили з протитанкових керованих ракет, гранатометів, кулеметів і заборонених мінськими угодами мінометів. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український захисник, ще четверо військових отримали поранення.

      війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України
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