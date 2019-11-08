Помер військовий, який отримав важкі поранення на Донбасі: фото

Військовий 92-ї ОМБр Геннадій Моторін 7 листопада отримав численні порання на Донбасі. Медики добу боролись за його життя, але, на жаль, 8 листопада захисник помер у лікарні Авдіївки.

Окупанти 7 листопада прицільно обстріляли позицію ЗСУ з установки ПТУР, коли бійці 92-ої окремої механізованої бригади вивантажували деревину біля взводно-опорного пункту. Ракета серед білого дня влучила точно в УРАЛ, біля якого і працювали бійці.

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Військовий Герман Бродніков загинув на місці, а Геннадій та ще двоє його побратимів отримали численні поранення.

Між життям та смертю опинився солдат Геннадій Моторін. Опіки, множинні осколкові поранення, перелами кісток – він був найважчим з поранених. Лікарі боролися за життя захисника увесь день і всю ніч, проте – ні. Сьогодні вранці серце ще одного нашого Героя перестало битися,

– розповіли побратими бійця.

37-річний військовий почав служити у лавах Збройних сил у лютому цього року. Він був сапером механізованого батальйону.

Сам захисник був родом із Краматорська, там його і поховають. У загиблого бійця залишилась сестра.

Зауважимо, 7 листопада окупаційні російські війська 20 разів обстріляли українські позиції. Бойовики гатили з протитанкових керованих ракет, гранатометів, кулеметів і заборонених мінськими угодами мінометів. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український захисник, ще четверо військових отримали поранення.



Війна на Донбасі / інфографіка 24 каналу