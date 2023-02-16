По имеющейся информации, она являлась начальницей финансового обеспечения минобороны по Западному округу. Известно, что Марина Янкина была обнаружена под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Могла совершить самоубийство

Как рассказывают журналисты, ее тело обнаружили вблизи дома по улице Замшиной, 31. Сообщение о смерти Янкиной поступило 16 февраля, но саму чиновницу нашли накануне – 15 февраля.

Интересно, что на общем балконе на 16-м этаже дома правоохранители затем обнаружили документы, а также личные вещи погибшей. Полицейские предполагают, что она могла покончить с жизнью. Известно, что погибла она от травм, характерных после падения с высоты. Собственно, потому и рассматривают одной из версий самоубийство.

Заметим, что до работы в минобороны Янкина занимала должность в федеральной налоговой службе. Она также являлась заместителем председателя комитета имущественных отношений мэрии Санкт-Петербурга.

К слову, враг продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Так что не лишним будет напомнить, что там по статистике.

Уже более 140 тысяч ликвидированных