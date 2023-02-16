За наявною інформацією, вона була начальницею фінансового забезпечення міноборони по Західному округу. Відомо, що Марину Янкіну виявили під вікнами багатоповерхівки у Санкт-Петербурзі, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Могла скоїти самогубство

Як розповідають журналісти, її тіло виявили поблизу будинку на вулиці Замшиній, 31. Повідомлення про смерть Янкіної надійшло 16 лютого, але саму чиновницю знайшли напередодні – 15 лютого.

Цікаво, що на спільному балконі на 16 поверсі будинку правоохоронці потім виявили документи, а також особисті речі загиблої. Поліцейські припускають, що вона могла покінчити з життям. Відомо, що загинула вона від травм, характерних після падіння з висоти. Власне, тому і розглядають однією з версій самогубство.

Зауважимо, що до роботи у міноборони Янкіна обіймала посаду у федеральній податковій службі. Вона також була заступницею голови комітету майнових відносин мерії Санкт-Петербурга.

До слова, ворог продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Тож не зайвим буде нагадати, що там по статистиці.

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