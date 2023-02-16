За наявною інформацією, вона була начальницею фінансового забезпечення міноборони по Західному округу. Відомо, що Марину Янкіну виявили під вікнами багатоповерхівки у Санкт-Петербурзі, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Могла скоїти самогубство
Як розповідають журналісти, її тіло виявили поблизу будинку на вулиці Замшиній, 31. Повідомлення про смерть Янкіної надійшло 16 лютого, але саму чиновницю знайшли напередодні – 15 лютого.
Цікаво, що на спільному балконі на 16 поверсі будинку правоохоронці потім виявили документи, а також особисті речі загиблої. Поліцейські припускають, що вона могла покінчити з життям. Відомо, що загинула вона від травм, характерних після падіння з висоти. Власне, тому і розглядають однією з версій самогубство.
Зауважимо, що до роботи у міноборони Янкіна обіймала посаду у федеральній податковій службі. Вона також була заступницею голови комітету майнових відносин мерії Санкт-Петербурга.
До слова, ворог продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Тож не зайвим буде нагадати, що там по статистиці.
Уже понад 140 тисяч ліквідованих
- За даними Генштабу, станом на ранок 16 лютого вдалося ліквідувати 140 060 російських загарбників. А лиш за минулу добу статистику втрат ворога поповнили 690 бійців "другої армії світу".
- Нагадуємо, що цифри, наведені вище, приблизні. Достеменно підрахувати знищених ворогів вкрай непросто. Особливо у зонах ведення активних бойових дій.
- Не варто забувати, що окупанти втрачають ще й чимало техніки у війні проти України. На брухт уже вдалося перетворити 3 296 танків, 6 517 бойових броньованих машин, 466 РСЗВ, 239 засобів ППО, 298 літаків, а також 287 гелікоптерів.
- А ще на балансі ворожого війська на 2 012 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 857 крилатих ракет, 18 суден, 5 167 автомобілів і автоцистерн та 219 одиниць спецтехніки менше.