Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее внучку Татьяну Дикую й Национальную полицию. В первые дни полномасштабного вторжения России ветеран обратилась в военкомат и попросилась в снайперы.

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Прошла всю Вторую мировую

Вторую мировую войну Ольга Твердохлебова прошла в составе радиоразведывательного дивизиона, выполняя задания в Польше и Германии. Чтобы попасть на фронт, она "исправила" в документах дату рождения, сделав себя на 2 года старше. 8 мая 1945 года встретила в Берлине, где расписалась на Бранденбургских воротах.

Ее молодость была обожжена огнями войны, она понесла невосполнимые потери среди родных и друзей, но залогом своего долголетия считала чувство юмора и позитивное восприятие жизни,

– написали в полиции.

Ранее в интервью Суспильному ветеран рассказала, как пряталась в воронке от снаряда из-за контузии. В воинской части тогда решили, что женщина уже погибла, поэтому прислали ее матери "похоронку".

Мечтала о победе Украины

В свой последний день рождения, 10 декабря 2024 года, Ольга Твердохлебова проведала раненых украинских бойцов в винницком госпитале. Защитники фотографировались с ней, а женщина желала воинам долголетия.

После Второй мировой войны мы думали, что последние ветераны на этой земле – все, больше не будет. А теперь столько ветеранов..

– рассказала тогда полковница.

На свое 101-летие она загадала особое желание – победу Украины. Ветеранка мечтала, чтобы ее внуки и правнуки жили в независимом государстве.

Напомним, вечером 23 марта стало известно о гибели члена Медицинского добровольческого добровольческого батальона "Госпитальеры" Александра "Богуша" Олейника. Жизнь защитника оборвалась 19 марта, прощание состоится 25 марта на Байковом кладбище в Киеве.