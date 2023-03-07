Евгения Дудка получила ранения во время повторной ракетной атаки на днепровский аэропорт 10 апреля 2022, когда спасатели ликвидировали последствия предыдущей.

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"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", – написал ее муж Игорь Гетало.

Спасательница перенесла более одиннадцати операций. 31 мая 2022 ее отвезли на лечение в Германию.

В феврале 2023 года она вернулась в Днепр.

Что известно об обстреле Днепра 10 апреля

Евгения вместе с мужем Игорем и другими спасателями попали под повторный российский ракетный удар по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. Пресс-секретарь ГСЧС получила тяжелые ранения.

Сначала спасательница проходила лечение в Днепре, затем ее доставили в клинику "Шарите" в Германии. В феврале 2023 года она вернулась в Украину, поскольку была недовольна лечением за границей.

Через несколько дней после возвращения она посетила своих коллег. 24 февраля спасительница написала пост, в котором рассказала о своих воспоминаниях о 24 февраля 2022 года

Война кардинально изменила мою жизнь. Унесла здоровье, мое любимое дело и не дала насладиться семейной жизнью. И на мою судьбу пришлось две войны – с конченым русским миром и война за выживание,

– написала она.



Евгения вместе с коллегами / Фото с фейсбука

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами "За мужество" ІІІ степени спасателей Днепропетровщины, попавших под обстрел российских войск в международном аэропорту 10 апреля. Орденами награждены шесть специалистов: капитаны службы гражданской защиты Игорь Габиевский и Николай Яковлев, майоры службы гражданской защиты Игорь Гетало, Дмитрий Грибанов и Евгения Дудка, старшина Александр Дерманец.