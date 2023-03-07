Євгенія Дудка отримала поранення під час повторної ракетної атаки на дніпровський аеропорт 10 квітня 2022 року, коли рятувальники ліквідовували наслідки попередньої.

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"11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач мене, що не зміг тебе врятувати", – написав її чоловік Ігор Гетало.

Рятувальниця перенесла понад одинадцять операцій. 31 травня 2022 року її відвезли на лікування до Німеччини.

У лютому 2023 року вона повернулася у Дніпро.

Що відомо про обстріл Дніпра 10 квітня

Євгенія разом із чоловіком Ігорем та іншими рятувальниками потрапили під повторний російський ракетний удар по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року. Речниця ДСНС отримала найтяжчі поранення.

Спершу рятувальниця проходила лікування в Дніпрі, потім її доправили до клініки "Шаріте" в Німеччині. У лютому 2023 року вона повернулась в Україну, оскільки була незадоволена лікуванням за кордоном.

Через кілька днів після повернення вона відвідала своїх колег. 24 лютого рятівниця написала пост, у якому розповіла про свої спогади про 24 лютого 2022 року.

Війна кардинально змінила моє життя. Забрала здоров'я, мою улюблену справу і не дала насолодитися сімейним життям. І на мою долю прийшлося дві війни – з конченим російським світом і війна за виживання,

– написала вона.



Євгенія разом з колегами / Фото з фейсбук

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами “За мужність” ІІІ ступеня рятувальників Дніпропетровщини, які потрапили під обстріл російських військ в міжнародному аеропорту 10 квітня. Орденами нагороджені шестеро фахівців: капітани служби цивільного захисту Ігор Габієвський та Микола Яковлєв, майори служби цивільного захисту Ігор Гетало, Дмитро Грибанов та Євгенія Дудка, старшина Олександр Дерманець.