О трагической новости сообщили на сайте Львовского горсовета.

Что известно об Елене Рыбалко?

Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года в Винницкой области. Ее отец Кирилл был воином Украинской Народной Республики и фундатором Украинской автокефальной православной церкви, а в 1937 году его расстреляло НКВД.

Мать женщины является последней представительницей украинской ветви графов Потоцких – она умерла во время Второй мировой войны.

Сама же Елена пережила Голодомор 1932–1933 годов и посвятила свою жизнь медицине.

Спасение повстанцев и работа в больнице

Работая врачом, женщина тайно помогала раненым повстанцам, оказывала им медицинскую помощь и выполняла роль связной.

Впоследствии она долгое время работала главным врачом Пустомытовской районной больницы.

Елена Рыбалко оставалась в профессии до 89 лет. Среди ее пациентов в разное время были выдающиеся украинские деятели, в частности поэт Дмитрий Павлычко и историк Иван Крипякевич.

В январе 2025 года мы сообщали, что на 105-м году жизни в селе Прибилев в Ивано-Франковской области скончалась связной УПА Мария Атаманюк.

В августе того же года во Львовской области ушла из жизни Анна Кульчицкая, известная под псевдонимами "Марта" и "Мала". Она оставила после себя весомое наследие, писала патриотическую поэзию и посвятила свою жизнь Украине.