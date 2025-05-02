Умерла самая старая женщина в мире, которой было 116 лет: ее звание переняла британка

В возрасте 116 лет и 326 дней умерла самая старая женщина на планете бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Она стала самой старой женщиной в мире в этом январе.

О ее смерти сообщили в религиозной общине Терезианских сестер Бразилии, к которой она принадлежала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Instagram организации и "Книгу рекордов Гиннеса".

Смотрите также Размером с человека: женщина смогла вырастить огромного кота

Умерла самая старая женщина в мире

Сегодня сестра Ина Канабарро Лукас празднует воскресение, мы благодарим ее за пожертвование и самоотверженность, мы просим Господа, Отца добра, принять ее и принять в свою бесконечную любовь!,

– говорится в сообщении организации.

Согласно свидетельству о рождении, Ина родилась 8 июня 1908 года в городе Сан-Франциско-ди-Ассис, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул, однако сама она считала своим настоящим днем рождения 27 мая того же года, сообщает noticias.uol.

Ина была правнучкой генерала Дэвида Канабарро – выдающейся фигуры в истории Бразилии.

Свое религиозное служение она начала в 16 лет, а в 19 вступила в Общество Святой Терезы Иисусовой. Она также преподавала португальский, математику и рисование.

На свое 110-летие Ина получила благословение от Папы Франциска, который, как известно, умер 21 апреля.

Ина Канабарро Лукас стала самым старым человеком в мире в январе после смерти японки Томико Итоока, которая также дожила до 116 лет. Та умерла 29 декабря 2024 года в Японии, она лишь за четыре месяца до этого была официально признана самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

Кто сейчас самая старая женщина в мире

По информации Группы геронтологических исследований США, звание самой старой ныне живущей женщины в мире перешло к Этель Кейтерем из английского графства Суррей. Ей исполнилось 115 лет в августе 2024 года.

Этель родилась в Хэмпшире, некоторое время жила в Индии, где работала нянькой в британской семье. Мечтая о приключениях, она отправилась в длительное путешествие на корабле.

В 1933 году она вышла замуж за британского военного, пара жила в Гонконге, где женщина создала детский сад.

в 1976 году ее муж умер, а после этого она пережила смерть обоих детей. Впрочем, у нее есть трое внучек и пятеро правнуков.

Сейчас 115-летняя британка живет в доме престарелых, который переименовали в ее честь в "Сад Этель". Она не теряет бодрости и оптимизма, спокойно рассказывая о своей бурной жизни.

На вопрос СМИ, в чем секрет ее долголетия, она говорит, что нужно видеть жизнь позитивно и не терять возможностей, которые предоставляет мир.

Говорите "да" каждой возможности, потому что никогда не знаете, к чему она приведет. Имейте позитивный настрой и потребляйте все в меру,

– говорит 115-летняя рекордсменка.