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      Умерла Ирина Бекешкина: где и когда похоронят известного социолога

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      Известный украинский социолог Ирина Бекешкина умерла 21 марта. Прощание с ней и похороны состоятся 24 марта на Байковом кладбище в Киеве.

      Об этом сообщают в фонде "демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

      Биография Ирины Бекешкиной: что известно о выдающемс украинском социологе

      Похороны Ирины Бекешкиной, старшей научной сотрудницы Института социологии НАН Украины, состоятся во вторник 24 марта в 12:00 на Байковом кладбище,
      – говорится в сообщении.

      Из-за карантина близкие и родные не будут организовывать массовое, публичное прощание.

      Всех, кто хочет отдать дань Ирине Бекешкиной, просят выражать свои соболезнования в ленте прощания на фейсбук-странице фонда Деминициативы под материалом, который обнародуют вместе с началом церемонии захоронения.

      Внимание! Всех, кто все же хочет прийти и попрощаться с Ириной Бекешкиной, просят быть крайне осторожными и не подвергать себя опасности заболеть.

      Кроме того, мероприятия по чествованию памяти Ирины Бекешкиной в фонде Деминициативы пообещали обязательно провести по окончании карантина.

      Что известно об Ирине Бекешкиной?
      Она была известнім украинским социологом, директором фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

      Женщина до последнего дня работала и проводила опросы, мероприятия.

      Ирине Бекешкиной было 68 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Социологическое исследование Потери Новости Украины Новости политики
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