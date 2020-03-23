Умерла Ирина Бекешкина: где и когда похоронят известного социолога

Известный украинский социолог Ирина Бекешкина умерла 21 марта. Прощание с ней и похороны состоятся 24 марта на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом сообщают в фонде "демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Биография Ирины Бекешкиной: что известно о выдающемс украинском социологе

Похороны Ирины Бекешкиной, старшей научной сотрудницы Института социологии НАН Украины, состоятся во вторник 24 марта в 12:00 на Байковом кладбище,

– говорится в сообщении.

Из-за карантина близкие и родные не будут организовывать массовое, публичное прощание.

Всех, кто хочет отдать дань Ирине Бекешкиной, просят выражать свои соболезнования в ленте прощания на фейсбук-странице фонда Деминициативы под материалом, который обнародуют вместе с началом церемонии захоронения.

Внимание! Всех, кто все же хочет прийти и попрощаться с Ириной Бекешкиной, просят быть крайне осторожными и не подвергать себя опасности заболеть.

Кроме того, мероприятия по чествованию памяти Ирины Бекешкиной в фонде Деминициативы пообещали обязательно провести по окончании карантина.

Что известно об Ирине Бекешкиной?

Она была известнім украинским социологом, директором фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.



Женщина до последнего дня работала и проводила опросы, мероприятия.



Ирине Бекешкиной было 68 лет.