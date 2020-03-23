Померла Ірина Бекешкіна: де та коли поховають відому соціологиню

Відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна померла 21 березня. Прощання з нею та похорон відбудуться 24 березня на Байковому кладовищі у Києві.

Про це повідомляють у фонді "Демократичної ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Біографія Ірини Бекешкіної Що відомо про видатну українську соціологиню

Поховання Ірини Бекешкіної, старшої наукової співробітниці Інституту соціології НАН України, відбудеться у вівторок 24 березня о 12:00 на Байковому цвинтарі,

– мовиться у повідомленні.

Через карантин близькі та рідні не організовуватимуть масового, публічного прощання.

Всіх, хто хоче віддати шану Ірині Бекешкіній, просять висловлювати свої співчуття у стрічці прощання на фейсбук-сторінці фонду Демініціативи під матеріалом, який оприлюднять разом із початком церемонії поховання.

Увага! Усіх, хто все ж хоче прийти і попрощатися з Іриною Бекешкіною, просять бути вкрай обережними та не наражати себе на небезпеку занедужати.

Окрім того, заходи зі вшанування пам’яті Ірини Бекешкіної у фонді Демініціативи пообіцяли обов’язково провести по закінченні карантину.

Що відомо про Ірину Бекешкіну? Вона була відомою українською соціологинею, директоркою фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Бекешкіна зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства.



Жінка до останнього дня працювала і проводила опитування, заходи.



Ірині Бекешкіній було 68 років.