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      Померла Ірина Бекешкіна: де та коли поховають відому соціологиню

      -
      Ірина Бекешкіна / "РБК-Україна"

      Відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна померла 21 березня. Прощання з нею та похорон відбудуться 24 березня на Байковому кладовищі у Києві.

      Про це повідомляють у фонді "Демократичної ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

      Біографія Ірини Бекешкіної Що відомо про видатну українську соціологиню

      Поховання Ірини Бекешкіної, старшої наукової співробітниці Інституту соціології НАН України, відбудеться у вівторок 24 березня о 12:00 на Байковому цвинтарі,
      – мовиться у повідомленні.

      Через карантин близькі та рідні не організовуватимуть масового, публічного прощання.

      Всіх, хто хоче віддати шану Ірині Бекешкіній, просять висловлювати свої співчуття у стрічці прощання на фейсбук-сторінці фонду Демініціативи під матеріалом, який оприлюднять разом із початком церемонії поховання.

      Увага! Усіх, хто все ж хоче прийти і попрощатися з Іриною Бекешкіною, просять бути вкрай обережними та не наражати себе на небезпеку занедужати.

      Окрім того, заходи зі вшанування пам’яті Ірини Бекешкіної у фонді Демініціативи пообіцяли обов’язково провести по закінченні карантину.

      Що відомо про Ірину Бекешкіну? Вона була відомою українською соціологинею, директоркою фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Бекешкіна зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства.

      Жінка до останнього дня працювала і проводила опитування, заходи.

      Ірині Бекешкіній було 68 років.

      Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Соціологічне дослідження Втрати Новини України Новини політики
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