Умерла известная одесская волонтерка Осмачко
В среду, 6 июня, около 5:00 в Одессе умерла волонтерка Инна Осмачко. Женщина была известна тем, что плела для украинских военных, воюющих на Донбассе, маскировочные костюмы и сетки.
Об этом сообщает 048.
Причиной смерти Осмачко стало тяжелое онкологическое заболевание.
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Как рассказала волонтер и активистка Наталья Кручинина, Осмачко с самого начала вторжения России в Украину занялась общественной деятельностью, одновременно борясь со своим недугом.
Волонтер плела уникальные костюмы-кикиморы, маскировочные сетки, помогала в сборе средств для украинской армии и вязала солдатам носки.
Осмачко плела маскировочные сетки для военных
Волонтер создавала для бойцов костюмы-кикиморы
Источник: 24 Канал
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