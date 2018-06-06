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Умерла известная одесская волонтерка Осмачко

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Умерла волонтер Инна Осмачко
Умерла волонтер Инна Осмачко / Фото из свободных сетей

В среду, 6 июня, около 5:00 в Одессе умерла волонтерка Инна Осмачко. Женщина была известна тем, что плела для украинских военных, воюющих на Донбассе, маскировочные костюмы и сетки.

Об этом сообщает 048.

Причиной смерти Осмачко стало тяжелое онкологическое заболевание.

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Как рассказала волонтер и активистка Наталья Кручинина, Осмачко с самого начала вторжения России в Украину занялась общественной деятельностью, одновременно борясь со своим недугом.

Волонтер плела уникальные костюмы-кикиморы, маскировочные сетки, помогала в сборе средств для украинской армии и вязала солдатам носки.

Волонтери Інна Осмачко втрати смерть Одеса

Осмачко плела маскировочные сетки для военныхІнна Осмачко смерть втрати волонтери Одеса
Волонтер создавала для бойцов костюмы-кикиморы

Теги: Новости Украины Потери Волонтеры Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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