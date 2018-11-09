8 ноября на 36 году жизни умерла известная украинская журналистка Инна Жмуд. В последние годы женщина боролась с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает журналистка Ирина Ромалийская в Facebook.

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Мы не спасли друга. Инна умерла. Ты будешь всегда в нашей памяти,

– написала Ромалийская.

Прощание с журналисткой пройдет 9 ноября на Байковом кладбище в Киеве. Похороны состоятся в субботу, 10 ноября, в Конотопе.

Инна Жмуд работала в харьковской медиа-группе "Объектив", затем – на телеканале "Интер", а в последние годы была выпускающим редактором новостей на телеканале ICTV.

В 2017 году в журналистке диагностировали редкую форму онкологии, которая поразила надпочечники – адренокортикальная карцинома. Родные и близкие друзья помогали собирать необходимые средства на ее лечение. В Украине Инне сделали две операции, она также прошла несколько курсов химиотерапии в немецкой клинике.

Последний пост журналистка опубликовала в своем Facebook 6 ноября.

Я поняла одну вещь. Иногда лучше чего-то просто не знать. Чтобы не накручивать себя. Чтобы не реветь. Чтобы не думать о плохом. Просто не знать. Потому что это так трудно... И да. Ты – сильная, мужественная, бла-бла... Но...

– написала Жмуд.

Напомним, в июле трагически погибла Юлия Рукавицына – украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Известно, что женщина попала в ДТП.