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      Умерла известная украинская журналистка Инна Жмуд

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      Умерла журналистка Инна Жмуд
      Умерла журналистка Инна Жмуд / Фото из Facebook

      8 ноября на 36 году жизни умерла известная украинская журналистка Инна Жмуд. В последние годы женщина боролась с онкологическим заболеванием.

      Об этом сообщает журналистка Ирина Ромалийская в Facebook.

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      Мы не спасли друга. Инна умерла. Ты будешь всегда в нашей памяти,
      – написала Ромалийская.

      Прощание с журналисткой пройдет 9 ноября на Байковом кладбище в Киеве. Похороны состоятся в субботу, 10 ноября, в Конотопе.

      Инна Жмуд работала в харьковской медиа-группе "Объектив", затем – на телеканале "Интер", а в последние годы была выпускающим редактором новостей на телеканале ICTV.

      В 2017 году в журналистке диагностировали редкую форму онкологии, которая поразила надпочечники – адренокортикальная карцинома. Родные и близкие друзья помогали собирать необходимые средства на ее лечение. В Украине Инне сделали две операции, она также прошла несколько курсов химиотерапии в немецкой клинике.

      Последний пост журналистка опубликовала в своем Facebook 6 ноября.

      Я поняла одну вещь. Иногда лучше чего-то просто не знать. Чтобы не накручивать себя. Чтобы не реветь. Чтобы не думать о плохом. Просто не знать. Потому что это так трудно... И да. Ты – сильная, мужественная, бла-бла... Но...
      – написала Жмуд.

       

      Напомним, в июле трагически погибла Юлия Рукавицына – украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Известно, что женщина попала в ДТП.

      Теги: Новости Украины Медиа журналисты Потери
      Источник: 24 Канал
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