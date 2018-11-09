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      Померла відома українська журналістка Інна Жмуд

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      Померла журналістка Інна Жмуд
      Померла журналістка Інна Жмуд / Фото з Facebook

      8 листопада на 36 році життя померла відома українська журналістка Інна Жмуд. Останніми роками жінка боролася з онгологічним захворюванням.

      Про це повідомляє журналістка Ірина Ромалійська у Facebook.

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      Ми не врятували друга. Інна померла. Ти будеш завжди в нашій пам'яті,
      – написала Ромалійська.

      Прощання з журналісткою пройде 9 листопада на Байковому кладовищі в Києві. Похорони відбудуться у суботу, 10 листопада, в Конотопі.

      Інні Жмуд працювала в харківській медіа-групі "Об'єктив", потім – на телеканалі "Інтер", а останні роки була випусковим редактором новин на телеканалі ICTV.

      У 2017 році в журналістки діагностували рідкісну форму онкології, яка вразила наднирники – адренокортикальна карцинома.. Рідні і близькі друзі допомагали збирати необхідні кошти на її лікування. В Україні Ірині зробили дві операції, вона також пройшла кілька курсів хіміотерапії в німецькій клініці.

      Останній пост журналістка опублікувала у своєму Facebook 6 листопада.

      Я зрозуміла одну річ. Іноді краще чогось просто не знати. Щоб не накручувати себе. Щоб не ревіти. Щоб не думати про погане. Просто не знати. Тому що це так важко... І так. Ти – сильна, мужня, бла-бла... Але...
      – написала Жмуд.

       

      Нагадаємо, у липні трагічно загинула Юлія Рукавіцина – українська журналістка та ведуча "Радіо Аристократи" Відомо, що жінка потрапила у ДТП.

       

      Теги: Новини України Втрати журналісти Медіа
      Джерело: 24 Канал
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