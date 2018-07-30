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Умерла монахиня, которая спасла Филарета

231 Читати новину українською
Монахиня Варвара
Монахиня Варвара / Фото из соцсетей

Монахиня Варвара, которая не дала совершить покушение на Патриарха киевского Филарета, умерла на 91 году жизни.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

Он отметил, что монахиня умерла после продолжительной тяжелой болезни.

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Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания по монахине возглавит Филарет.

Погребение состоится на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в с. Мощун Киево-Святошинского района Киевской области.

 

Теги: Новости Украины Потери Филарет
Источник: 24 канал
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