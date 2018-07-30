Умерла монахиня, которая спасла Филарета

Монахиня Варвара, которая не дала совершить покушение на Патриарха киевского Филарета, умерла на 91 году жизни.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря. Он отметил, что монахиня умерла после продолжительной тяжелой болезни. Читайте также: Патриарх Филарет назвал две победы Украины Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания по монахине возглавит Филарет. Погребение состоится на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в с. Мощун Киево-Святошинского района Киевской области.