Умерла монахиня, которая спасла Филарета
Монахиня Варвара, которая не дала совершить покушение на Патриарха киевского Филарета, умерла на 91 году жизни.
Об этом в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.
Он отметил, что монахиня умерла после продолжительной тяжелой болезни.
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Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания по монахине возглавит Филарет.
Погребение состоится на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в с. Мощун Киево-Святошинского района Киевской области.
Источник: 24 канал
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