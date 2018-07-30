Померла монахиня, яка врятувала Філарета
Монахиня Варвара, яка не дала вчинити замах на Патріарха київського Філарета, померла на 91 році життя.
Про це у Facebook написав прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря.
Він зазначив, що монахиня померла після тривалої важкої хвороби.
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Заупокійну Божественну літургію та чин відспівування за монахинею очолить Філарет.
Поховання відбудеться на чернечому кладовищі біля Свято-Миколаївського храму в с. Мощун Києво-Святошинського району Київської області.
Джерело: 24 канал
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