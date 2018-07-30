Померла монахиня, яка врятувала Філарета

Монахиня Варвара, яка не дала вчинити замах на Патріарха київського Філарета, померла на 91 році життя.

Про це у Facebook написав прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря. Він зазначив, що монахиня померла після тривалої важкої хвороби. Читайте також: Патріарх Філарет назвав дві перемоги України Заупокійну Божественну літургію та чин відспівування за монахинею очолить Філарет. Поховання відбудеться на чернечому кладовищі біля Свято-Миколаївського храму в с. Мощун Києво-Святошинського району Київської області.