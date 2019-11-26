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      Умерла знаменитая коала, которую спасли из лесного пожара в Австралии

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      Умер самец коалы, пострадавший в пожаре в Австралии / ukr.media

      В Австралии в специализированной больнице от ожогов умер самец коалы Льюис. На прошлой неделе его из лесного пожара спасла неравнодушная женщина.

      Ветеринары сообщили, что ожоги животного оказались очень серьезными и не заживали. Поэтому в клинике приняли решение усыпить животное, сообщили в фейсбуке больницы.

      Ранее: В Австралии женщина спасла коалу из лесного пожара: чувственное видео

      У Льюиса были тяжелые ожоги груди, лап и других частей тела.

      Из-за сокрушительных лесных пожаров в Австралии погибли сотни коал. Местный госпиталь для коал собрал достаточно денег и средств для спасения пострадавших из-за стихии животных. Ветеринары добавили, что им удалось спасти десятки пострадавших коал.

      Об истории спасения коалы

      Самец коалы Льюис стал известным после видео, на котором местная жительница Тони Догерти вынесла его из лесного пожара. Женщина услышала крики животного и, рискуя собственной жизнью, решила помочь. Она сняла рубашку, в нее завернула коалу и отнесла в безопасное место. Коала попала в огненную ловушку неподалеку от поселка Лонг Флэт, что в штате Новый Южный Уэльс.

      Смотрите видео спасения коалы из лесного пожара в Австралии: видео

      Что известно о лесных пожарах в Австралии?
      Пожары бушуют на восточном побережье Австралии более месяца. Огонь унес жизни 4 человек, еще семеро считаются пропавшими без вести. Стихия разрушила сотни домов. Тысячи спасателей ликвидируют последствия пожаров.

       

       

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Стихийный бедствия Мир животных Пожар Австралия
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