Померла знаменита коала, яку врятували з лісової пожежі в Австралії

В Австралії у спеціалізованій лікарні від опіків помер самець коали Льюїс. Минулого тижня його з лісової пожежі врятувала небайдужа жінка.

Ветеринари повідомили, що опіки тварини виявилися дуже серйозними і не гоїлися. Тому в клініці прийняли рішення приспати тварину, повідомили у фейсбуці лікарні.

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У Льюїса були важкі опіки грудей, лап та інших частин тіла.

Через нищівні лісові пожежі в Австралії загинули сотні коал. Місцевий госпіталь для коал зібрав достатньо грошей та засобів для порятунку постраждалих через стихію тварин. Ветеринари додали, що їм вдалося врятувати десятки постраждалих коал.

Про історію порятунку коали

Самець коали Льюїс став відомим після відео, на якому місцева мешканка Тоні Догерті винесла його з лісової пожежі. Жінка почула крики тварини і, ризикуючи власним життям, вирішила допомогти. Вона зняла сорочку, в неї загорнула коалу і віднесла у безпечне місце. Коала потрапила у вогняну пастку неподалік селища Лонг Флет, що в штаті Новий Південний Уельс.

Дивіться відео порятунку коали з лісової пожежі в Австралії: відео

Що відомо про лісові пожежі в Австралії? Пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад місяць. Вогонь забрав життя 4 людей, ще семеро вважаються пропалими безвісти. Стихія зруйнувала сотні будинків. Тисячі рятувальників ліквідовують наслідки пожеж.