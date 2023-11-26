В ночь на 25 ноября, Дня памяти жертв Голодомора, страна-агрессорка нанесла массированный удар дронами-камикадзе. Глава Пентагона прокомментировал российское преступление в разговоре с министром обороны Умеровым.
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Глава Минобороны еженедельно проводит телефонную беседу со своим американским коллегой. Во время сегодняшнего разговора чиновники затронули вопрос неотложных потребностей Украины в безопасности. Это произошло на фоне вражеской атаки беспилотников. Глава Пентагона осудил непрерывные обстрелы Россией украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Также Остин и Умеров обсудили общие шаги по усилению потенциала украинской армии.
Остин приехал в Киев, а после США объявили об очередном пакете помощи
20 ноября глава Пентагона лично посетил украинскую столицу и встретился с президентом Зеленским. Во время переговоров глава государства поблагодарил американцев за твердое лидерство в поддержке Украины. Кроме того, Зеленский передал приветственное послание Байдену, которому в тот день исполнился 81 год. Украинский лидер пожелал коллеге победы, а вот где именно, на каком направлении – пусть определяет именинник, добавил президент.
Вскоре Пентагон раскрыл детали дополнительного пакета военной помощи стоимостью 100 миллионов долларов.
В него вошли, в частности, зенитные ракеты Stinger, один HIMARS и дополнительные боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров и противотанковые системы Javelin и AT-4.