У ніч проти 25 листопада, Дня пам'яті жертв Голодомору, країна-агресорка завдала масованого удару дронами-камікадзе. Голова Пентагону прокоментував російський злочин у розмові з міністром оборони Умєровим.

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Очільник Міноборони щотижня проводить телефонну бесіду зі своїм американським колегою. Під час сьогоднішньої розмови посадовці порушили питання нагальних безпекових потреб України. Це відбулося на тлі ворожої атаки безпілотників. Глава Пентагону засудив безперервні обстріли Росією українських міст та об'єктів критичної інфраструктури. Також Остін та Умєров обговорили спільні кроки для посилення потенціалу українського війська.

Довідка: Нагадаємо, що у ніч проти 25 листопада окупанти запустили 75 дронів-камікадзе типу "Шахед" та одну керовану авіаційну ракету. З них вдалося збити 74 безпілотники. Ракету збили над Дніпропетровщиною. Основною ціллю ворожих дронів була столиця. У Києві "приземлили" понад 60 "Шахедів". Тривога у місті тривала понад 6 годин. В "Укренерго" уточнили, що столиця була близька до того, аби лишитися без світла. Адже під час ворожого обстрілу були пошкоджені магістральні лінії. Втім, енергетики оперативно відреагували і усунули пошкодження.

Остін приїхав до Києва, а після США оголосили про черговий пакет допомоги

20 листопада глава Пентагону особисто відвідав українську столицю та зустрівся з президентом Зеленським. Під час переговорів глава держави подякував американцям за непохитне лідерство у підтримці України. Крім того, Зеленський передав вітальне послання Байдену, якому того дня виповнився 81 рік. Український лідер побажав колезі перемоги, а ось де саме, на якому напрямку – хай визначає іменинник, додав президент.

Згодом Пентагон розкрив деталі додаткового пакету військової допомоги вартістю 100 мільйонів доларів.

Туди увійшли, зокрема, зенітні ракети Stinger, один HIMARS і додаткові боєприпаси, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів і 105 міліметрів та протитанкові системи Javelin і AT-4.