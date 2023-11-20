Сьогодні американський президент святкує свій 81-й день народження. Як його привітав президент України, інформує 24 Канал.

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Бажаємо перемоги, а де саме, хай вирішує сам

На зустрічі із міністром оборони США Ллойдом Остіном та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі Зеленський попросив Ллойда передати його вітання з днем народження президенту Байдену.

Ми вдячні президенту Байдену, передайте найкращі побажання президенту у зв'язку з його днем народження. Ми бажаємо президенту перемоги, а він уже визначить, де і на якому напрямку,

– заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що для України дуже важливо, що Сполучені штати разом із нею. "Ми розраховуємо на вашу підтримку", – наголосив він, звертаючись до американських гостей.

Зеленський не обмежився коротким посланням через Ллойда і також привітав Байдена у соцмережі X. Там він знову подякував США "за лідерство в захисті свободи та життя в ці важкі часи" і побажав Байдену "перемоги у спільній боротьбі проти агресії та терору".

США анонсували новий пакет військової допомоги

Одразу після зустрічі з Ллойдом у зверненні до українців Зеленський повідомив, що Україні передадуть новий оборонний пакет, в якому, зокрема, будуть снаряди. Пізніше Пентагон розкрив деталі нового пакету. Стало відомо, що Києву нададуть одну реактивну артсистему M142 HIMARS і боєприпаси до неї, артбоєприпаси калібрів 155-мм і 105-мм, протитанкові комплекси Javelin і TOW, ПЗРК Stinger, патрони, запчастини і спорядження.