Раніше Повітряні сили писали про 75 таких дронів, запущених під час наймасштабнішої атаки дронами. Зранку 26 листопада у Генштабі уточнили загальну кількість "Шахедів", які ворог використав за добу.
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Всі цілі було збито
У Генштабі розкрили статистику збитих безпілотників.
Всі ворожі дрони знищено,
– мовиться в повідомленні.
Ймовірно, 87 – це кількість БпЛА, які Росія застосувала протягом всієї доби, а не під час однієї атаки.
Під час наймасштабнішої атаки дронів по українській території країна-агресорка застосувала 75 безпілотників. Водночас у Повітряних цілях повідомили, що збити вдалося 74 із 75 дронів. Головною ціллю окупантів став Київ. Тільки на підльотах до столиці збити понад 60 дронів. До слова, повітряна тривога тривала понад 6 годин.
У Повітряних силах розповіли про мету російських ударів дронами
- Перевага використання безпілотників для масованих атак у тому, що їхня ціна доволі дешева. Однак збитків та проблем вони можуть завдати дуже серйозних. Про це розповів речник командування Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат, пояснивши, яку мету переслідує ворог.
- Однак під час атаки 25 листопада тактика ворога змінилась. І перш ніж долетіти до своєї цілі, безпілотник може "намотувати кола" – облітати області, повертатися, кружляти з боку в бік. Так ворог намагається виявити слабкі місця у протиповітряній обороні.
- До того ж такі відносно дешеві засоби, як дрони, направляють також, аби виснажити систему ППО. Ворог робить це і під час точкових, і під час масованих атак.