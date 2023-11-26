Раніше Повітряні сили писали про 75 таких дронів, запущених під час наймасштабнішої атаки дронами. Зранку 26 листопада у Генштабі уточнили загальну кількість "Шахедів", які ворог використав за добу.

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Всі цілі було збито

У Генштабі розкрили статистику збитих безпілотників.

Всі ворожі дрони знищено,

– мовиться в повідомленні.

Ймовірно, 87 – це кількість БпЛА, які Росія застосувала протягом всієї доби, а не під час однієї атаки.

Під час наймасштабнішої атаки дронів по українській території країна-агресорка застосувала 75 безпілотників. Водночас у Повітряних цілях повідомили, що збити вдалося 74 із 75 дронів. Головною ціллю окупантів став Київ. Тільки на підльотах до столиці збити понад 60 дронів. До слова, повітряна тривога тривала понад 6 годин.

У Повітряних силах розповіли про мету російських ударів дронами