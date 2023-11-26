Ранее Воздушные силы писали о 75 таких дронах, запущенных во время самой масштабной атаки дронами. Утром 26 ноября в Генштабе было уточнено общее количество "Шахедов", которые враг использовал за сутки.

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Все цели были сбиты

В Генштабе раскрыли статистику сбитых беспилотников.

Все вражеские дроны уничтожены,
– говорится в сообщении.

Вероятно, 87 – это количество БПЛА, которые Россия применила в течение всех суток, а не во время одной атаки.

Во время самой масштабной атаки дронов по украинской территории страна-агрессор применила 75 беспилотников. В то же время в Воздушных целях сообщили, что сбить удалось 74 из 75 дронов. Главной целью оккупантов стал Киев. Только на подлетах в столицу сбить более 60 дронов. К слову, воздушная тревога продолжалась более 6 часов.

В Воздушных силах рассказали о целях российских ударов дронами

  • Преимущество использования беспилотников для массированных атак в том, что их цена довольно дешевая. Однако ущерб и проблемы они могут нанести очень серьезный. Об этом рассказал спикер командования Воздушных ВСУ Юрий Игнат, объяснив, какую цель преследует враг.
  • Однако во время атаки 25 ноября тактика врага изменилась. И прежде чем долететь до своей цели, беспилотник может "наматывать круги" – облетать области, поворачиваться, кружить из стороны в сторону. Так враг пытается обнаружить слабые места в противовоздушной обороне.
  • К тому же, такие относительно дешевые средства, как дроны, направляют также, чтобы истощить систему ПВО. Враг делает это и во время точечных, и во время массированных атак.