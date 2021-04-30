В Одессе 29 апреля умерла от анорексии 12-летняя девочка. Она пыталась похудеть и довела организм до критического состояния. Оказалось, что ребенок в момент госпитализации не только был без сознания, а и болел коронавирусом.

Об этом сообщила директор городской детской больницы №3 Елена Артемова. Она общалась с журналистами 30 апреля.

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Больше о госпитализации

Ребенка привезли в больницу уже, когда он был в коме.

Она весила в этот момент 28 килограммов.

Температура ее тела была лишь 35,2 градуса.

Пульс 20 ударов в минуту.

Также уровень глюкозы в теле был в 3 раза меньше норм

Сатурация легких была 75%, поэтому ее подсоединили к аппарату ИВЛ.

Кроме этого, у ребенка обнаружили поражение почти всех органов.

С ней приехала бабушка.

Она сказала, что внучка еще два месяца до этого весила 55.

Спасти ребенка пытались 19 часов.

Мама школьницы приехала в больницу уже после смерти.

Врач рассказывает о состоянии 12-летней девочки в момент госпитализации: видео телеграмм-канала 8News

Как сообщает "Думская" со ссылкой на слова Елены Артемовой, у девочки было подозрение на коронавирус. А результат ПЦР-теста, который пришел 30 апреля подтвердил предположение.

Врач говорит, что COVID-19 мог усилить тяжесть течения хронических заболеваний у ребенка. Проблемы с питанием у нее начались несколько месяцев назад. Ребенка пытались лечить у разных врачей, но это было безрезультатно.

Что говорят в школе

Директор школы №14, где учился ребенок, Лариса Герасимчук рассказала, что девочка была хорошей ученицей. Она всегда посещала все уроки без исключений.

15 марта, когда у нас был последний день учебы, Ксения была в школе, все было хорошо,

– добавила директор.

Школьники, которые учились с ней, рассказали, что девочка в последнее время жила с бабушкой и училась в модельной школе. Также, они сказали журналистам, что ни разу не видели ее в школьной столовой.

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Что было известно ранее

Ребенок мечтал стать моделью и даже уже посещал разнообразные кастинги. Кроме анорексии у нее диагностировали кахексию – синдром истощения.

Правоохранители открыли производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Если виновных установят, им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.