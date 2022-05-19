Умирать не желают: российские военные, которых перекинут из Сирии, не хотят воевать в Украине

Базирующийся в Сирии контингент российских войск может попасть на территорию Украины в июне. Военных, бомбивших больницы и гражданских, будут перебрасывать на Донбасс без отпусков и даже возможности увидеться с родными.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, большую часть сирийского контингента составляют нелюди из подразделений военно-космических сил и войска обеспечения и снабжения. Однако даже несмотря на то, что работа львиной части путинских военных заключается не в участии в боевых действиях на передовой, россияне очень и очень боятся.

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Решение военного руководства покинуть Сирию, несмотря на ослабление позиций друга Путина Башара Асада, не было для ордынцев внезапным, поскольку они полностью владели информацией о состоянии дел в Украине.

Вагнеровцы уговаривают разрывать контракты

Захватчики, несколько лет находившиеся в Сирии, общались с боевиками ППК "Вагнера", с которыми они и сотрудничали во время обострения в 2015 – 2016 годах.

В своих рассказах наемники говорили, что не видели ничего более ужасного, чем война против Украины. По их словам, участие в боевых действиях в 2014 году, война против разрозненных отрядов повстанцев в Сирии, подавление оппозиции в ЦАР, были просто прогулкой по сравнению с тем, что им устроили защитники Украины теперь.

Слышали российские захватчики и о количестве сбитых самолетов и вертолетов, что также не придает им храбрости и желания воевать против подразделений ВСУ, ТРО, ГПСУ, Нацгвардии и полиции.

Поэтому, когда путинские паркетные генералы объявили о решении перебазировать ордынцев для привлечения к боевым действиям в Украине, они не сдерживали своего недовольства, а оставшиеся в живых наемники "Вагнера" достаточно активно уговаривали своих друзей из сирийского контингента избежать командировки любой ценой.

Как утверждают в украинских спецслужбах, военные преступники, привыкшие только воевать с подразделениями без серьезных средств ПВО, рассчитывали на то, что после перебазирования они могут хотя бы поехать домой и увидеться с родными. Некоторые хотели найти адвоката и расторгнуть контракт с армией. Однако поскольку россиянам катастрофически не хватает сил и средств для ведения серьезных боевых действий, генералы отменили даже плановые отпуска для всего контингента.

Надеются, что Россия быстро проиграет

В разговорах с родственниками некоторые пилоты из Сирии отмечают, что командование никак не допустит их увольнения. При этом летчики понимают, что даже сейчас выполнение боевых вылетов в Украине очень опасное занятие, а к июню воздушная оборона ВСУ будет существенно усилена.

Захватчики из сирийского контингента жалуются на то, что вооруженные силы России за последние 30 лет превратились в исключительно коммерческую структуру, где все от солдата к генералу занимаются исключительно собственным обогащением, но совсем не разбираются в военном деле. Ордынцы также жалуются, что они привыкли находиться в Сирии, где их жизни ничего не угрожало.

При этом они получали надбавки из-за службы за границей, а также боевые. В Украине же они будут так же зарабатывать, но риски для жизни увеличатся в сотни раз.

Поэтому путинские военные надеются, что Россия потерпит сокрушительное поражение на фронте еще до того, как их отправят в Украину, ведь умирать за непонятную идею не желают даже профессиональные военные пилоты, которых готовили к подобным миссиям многие годы.