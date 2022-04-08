"Умиротворение России – трусость": премьер Польши раскритиковал власть Венгрии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике власти Венгрии, поскольку считает необходимым признать преступления России. Также он призвал усилить санкционное давление на Кремль.

Политик об этом говорил в Сейме своей страны 7 апреля. Кроме этого он высказался по поводу политики "умиротворения" России, которая была в Европе много лет.

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Поляки хорошо знают, каковы методы России

Моравецкий во время выступления призвал конфисковать собственность русских олигархов и страны. Это ведь один из важных элементов санкционного давления. Также в речи он напомнил, что Россия стала первым постоянным членом Совбеза ООН, исключенным из Совета по правам человека.

Политика умиротворения России была политикой трусости. Мы должны отойти от этой политики,

– подчеркнул политик.

Сейчас Польша призывает создать международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине. По словам премьера, самое главное – всем открыть глаза, "особенно в Венгрии".

Моравецкий уверен, что методы России не являются чем-то новым. Ведь при вторжении в Украину она пользуется "наработками" советской власти. Премьер напомнил, что поляки на горьком опыте знают, какие это методы.

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