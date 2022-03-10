Умом россиян не понять: оккупанты защищают свои танки от "Джавелинов" мешками с песком

Когда оккупанты не обстреливают мирное население, а имеют возможность проявить себя в реальном бою, то их храбрость быстро улетучивается. Кроме того, наши герои так выжигают, что враги скоро будут пытаться спасаться амулетами.

"Одна из сильнейших армий мира" стала целым кладезем насмешек и острот. Они пытаются защитить свою технику всем, что попадется под руку.

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Мешки с песком против Джавелинов

Подразделение 72 ОМБр им. Черных Запорожцев захватило танк Т-72 с боекомлпектом – оккупанты в надежде спасти накивали пятками. Впрочем, в руки наших героев попала "усовершенствованная" версия танка: оккупанты наложили на него мешки с песком, чтобы защитить от "Джавеленов".

Зная изобретательность оккупантов и их желание жить можно предположить, что вскоре они создадут мощную броню с помощью амулетов. По крайней мере, для того, чтобы после встречи с нашими невероятными героями от них что-то осталось, им следует рассчитывать на чудо.

"Усовершенствованный" российский танк: видео

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