Умышленное убийство или самооборона: украинцы в соцсетях возмущаются из-за резни на Николаевщине
Источник:24 канал
В Николаевской области местная жительница, защищая свою жизнь, убила мужчину, который приставал к ней и угрожал ножом. Сотрудники полиции открыли уголовное производство, задержали женщину и сообщили ей о подозрении.
Украинцы в соцсетях возмутились тому, как правоохранители описали этот инцидент. Говорится о том, что попытку изнасилования назвали "проявлением чрезмерного внимания", а мотивы самообороны как: "Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью".
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Возмущение украинцев в соцсетях
Сергей Стерненко сказал, что "это чистая необходимая оборона в соответствии с частью 5 статьи 36 УК".
Но полицейские Николаевщины не умеют читать закон, а потому женщину задержали и уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 – умышленное убийство,
– подчеркнул активист.
В свою очередь Маси Найем отметил, когда на вас нападают необходимо помнить несколько моментов:
- Закон позволяет убивать, если на вас нападает лицо с ножом. Также позволяет убивать, если нападающих 2 и более. За это не должно быть уголовной ответственности (пункт 5 статьи 36 УКУ).
- Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, который явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты.
Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 действующего Кодекса (пункт 3 статьи 36 УК). Не может такое квалифицироваться сразу по статье 115 УКУ (Умышленное убийство),
– добавил Маси Найем.
Пользователи пишут в комментариях
- "Гражданам Украины уже запрещено защищать свою жизнь и здоровье? А что насчет Конституции?"
- "Угрожал ножом, чтобы заставить отвечать взаимностью... Ну она взаимностью ответила. А теперь оказывается, что злоумышленница она, а не нападавший".
- "Перечитайте, пожалуйста, статью 36 части 5. Вы сами сообщили, что ей угрожали ножом, а следовательно ее действия были в пределах необходимой обороны".
- "То есть угрожать девушке ножом – это "проявлять чрезмерное внимание" и "заставлять ответить взаимностью"? А когда девушка наносит удар тем самым, не собственным ножом – это умышленное убийство?"
- "Пришел с ножом!!!! Приставал, угрожал, то есть женщине надо было ждать, пока он к ней нож применит?? Это яростная жесть, что ты злоумышленница, если защищаешься. Необходимая оборона, нет, не слышали?"
Возмущение пользователей в комментариях / Скриншот из соцсетей