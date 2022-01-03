Умышленное убийство или самооборона: украинцы в соцсетях возмущаются из-за резни на Николаевщине

В Николаевской области местная жительница, защищая свою жизнь, убила мужчину, который приставал к ней и угрожал ножом. Сотрудники полиции открыли уголовное производство, задержали женщину и сообщили ей о подозрении.

Украинцы в соцсетях возмутились тому, как правоохранители описали этот инцидент. Говорится о том, что попытку изнасилования назвали "проявлением чрезмерного внимания", а мотивы самообороны как: "Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью".

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Возмущение украинцев в соцсетях

Сергей Стерненко сказал, что "это чистая необходимая оборона в соответствии с частью 5 статьи 36 УК".

Но полицейские Николаевщины не умеют читать закон, а потому женщину задержали и уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 – умышленное убийство,

– подчеркнул активист.

В свою очередь Маси Найем отметил, когда на вас нападают необходимо помнить несколько моментов:

Закон позволяет убивать, если на вас нападает лицо с ножом. Также позволяет убивать, если нападающих 2 и более. За это не должно быть уголовной ответственности (пункт 5 статьи 36 УКУ).

Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, который явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты.

Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 действующего Кодекса (пункт 3 статьи 36 УК). Не может такое квалифицироваться сразу по статье 115 УКУ (Умышленное убийство),

– добавил Маси Найем.

Пользователи пишут в комментариях

"Гражданам Украины уже запрещено защищать свою жизнь и здоровье? А что насчет Конституции?"

"Угрожал ножом, чтобы заставить отвечать взаимностью... Ну она взаимностью ответила. А теперь оказывается, что злоумышленница она, а не нападавший".

"Перечитайте, пожалуйста, статью 36 части 5. Вы сами сообщили, что ей угрожали ножом, а следовательно ее действия были в пределах необходимой обороны".

"То есть угрожать девушке ножом – это "проявлять чрезмерное внимание" и "заставлять ответить взаимностью"? А когда девушка наносит удар тем самым, не собственным ножом – это умышленное убийство?"

"Пришел с ножом!!!! Приставал, угрожал, то есть женщине надо было ждать, пока он к ней нож применит?? Это яростная жесть, что ты злоумышленница, если защищаешься. Необходимая оборона, нет, не слышали?"

Возмущение пользователей в комментариях / Скриншот из соцсетей