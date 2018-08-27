Уничтожает блокпост за секунды: испытания ракеты "Корсар" показали на видео

На военном полигоне прошли испытания украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар", который может поражать разные цели – танки, легкобронированные объекты, вертолеты и тому подобное.

Соответствующее видео опубликовали специалисты государственного конструкторского бюро Луч в Facebook.

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Огневые испытания ракетного комплекса "Корсар" в интересах иностранного заказчика,

– говорится в подписи к видео.

В частности, на опубликованной видеозаписи видно выстрелы ракетами из переносной пусковой установки по различным мишеням, включая бетонный "блокпост".

ПТРК "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с любыми видами и типами брони – танков, БТРов, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей – Дотов, вертолетов, беспилотников. Дальность стрельбы ПТРК – до 2,5 километров, а ракета, летящая по лазерному лучу является управляемой.

Напомним, накануне в Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун", которая способна точно поражать как наземные, так и морские цели.