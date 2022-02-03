По словам президента Джо Байдена, кроме лидера ИГИЛ погибли еще несколько человек. Однако СМИ, со ссылкой на сирийских спасателей, сообщили о гибели 13 человек, среди них 10 – женщины и дети.
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В Пентагоне данные о погибших не подтвердили
Операция минувшей ночью вывела с поля боя одного из лидеров террористов, и это посылает сильный сигнал террористам по всему миру – мы придем за вами и найдем вас,
– сказал Байден.
Глава Белого дома подчеркнул, что даже после того, как погиб бывший глава "Исламского государства" аль-Багдади, и его заменил аль-Курайши, ИГИЛ "все равно был нацелен на американцев, союзников и бесчисленное количество гражданских лиц".
Что рассказали об операции в Пентагоне
Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США провели эвакуацию 10 человек из зоны рейда. Спецназовцы вступили в перестрелку с одним из лейтенантов аль-Курайши и его женой. Оба они погибли.
Смотрите видео перестрелки и с места атаки после ее завершения:
Аль-Курайши подорвался сам
Еще перед стартом спецоперации Байден приказал военному руководству "принять все меры, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения". Именно поэтому от авиаудара отказались и выбрали рейд спецназа.
По информации американских военных, аль-Кураши подорвался сам, это также убило еще нескольких людей.
Учитывая сложность этой миссии, мы рассмотрим возможность, что наши действия могли нанести вред невинным людям,
– отметил министр обороны Ллойд Остин.
В этом доме скрывался аль-Кураши / Фото Пентагона
Неизвестна судьба американского вертолета
Американцы – неофициально в комментарии журналистам – сообщили о потере одного из вертолетов. Мол, один из вертолетов, который был вовлечен в операции в Идлибе, сел из-за технических неполадок, после этого его уничтожили американские военные.
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Однако Anadolu Agency обнародует другие данные. Источники сообщили, что вертолет ВВС США был атакован смертницей. Женщина якобы обстреляла американцев и подорвалась возле вертолетов. Уже после этого один из них был вынужден совершить посадку вблизи Джиндереса, не дотянув до базы.
Американский вертолет уничтожили в Сирии / Фото АА
Что известно об Абу Ибрахимом аль-Хашими аль-Курайши
Он – уроженец Ирака, родился в 1976 году. Это имя – один из многих псевдонимов, настоящее – неизвестно. После смерти аль-Багдади в 2019 году объявлен лидером ИГИЛ. Вашингтон обещал 10 миллионов долларов за информацию о его местонахождении. Скрывался на территории Сирии.