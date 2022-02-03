Об этом говорится в официальном заявлении президента Джо Байдена. Его опубликовали на сайте Белого дома.

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Контртеррористическую операцию провели в Сирии

Минувшей ночью по моему указанию военные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ,

– сообщил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что во время спецоперации американцы не пострадали. Они невредимыми вернулись домой.

Удар был точечным, – СМИ

Официально о том, как именно был уничтожен лидер ИГИЛ, пока не сообщили. По информации СМИ, был нанесен точечный удар по дому в сирийском Идлибе, где аль-Курайши скрывался.

Тем временем, Sky news информируют, что лидер "Исламского государства" был среди 13 погибших во время ночной перестрелки, длившейся около 2 часов.

Смотрите видео из сирийского Идлиба:

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