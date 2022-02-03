Про це мовиться в офіційній заяві президента Джо Байдена. Її опублікували на сайті Білого дому.

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Контртерористичну операцію провели у Сирії

Минулої ночі за моїм вказівкою військові сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників і зробити світ безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших збройних сил ми зняли з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші — лідера ІДІЛ,

– повідомив Байден.

Глава Білого дому наголосив, що під час спецоперації американці не постраждали. Вони безпечно повернулись додому.

Удар був точковим, – ЗМІ

Офіційно про те, як саме був знищений лідер ІДІЛ поки не повідомили. За інформацією ЗМІ, був нанесений точковий удар по будинку в сирійському Ідлібі, де аль-Курайші переховувався.

Тим часом, Sky news інформують, що лідер "Ісламської держави" був серед 13 загиблих під час нічної перестрілки, яка тривала близько 2 годин.

Участь у атаці взяли близько 20 американських спецпризначенців

The New York Times повідомляє, що атака здійснили з допомогою вертольотів та 20 спецпризначенців. Військову підтримку надавали штурмові літаки та безпілотники Reaper.

Зверніть увагу! Рейд дуже нагадував той, який провели у жовтні 2019 році. Під час нього загинув попередник аль-Курайші – Абу Бакр аль-Багдаді.

Дивіться відео з сирійського Ідлібу:

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