Про це мовиться в офіційній заяві президента Джо Байдена. Її опублікували на сайті Білого дому.
Раніше СБУ знешкодила осередок "ІДІЛ" у Києві: серед учасників – 5 росіян
Контртерористичну операцію провели у Сирії
Минулої ночі за моїм вказівкою військові сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників і зробити світ безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших збройних сил ми зняли з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші — лідера ІДІЛ,
– повідомив Байден.
Глава Білого дому наголосив, що під час спецоперації американці не постраждали. Вони безпечно повернулись додому.
Удар був точковим, – ЗМІ
Офіційно про те, як саме був знищений лідер ІДІЛ поки не повідомили. За інформацією ЗМІ, був нанесений точковий удар по будинку в сирійському Ідлібі, де аль-Курайші переховувався.
Тим часом, Sky news інформують, що лідер "Ісламської держави" був серед 13 загиблих під час нічної перестрілки, яка тривала близько 2 годин.
Участь у атаці взяли близько 20 американських спецпризначенців
The New York Times повідомляє, що атака здійснили з допомогою вертольотів та 20 спецпризначенців. Військову підтримку надавали штурмові літаки та безпілотники Reaper.
Дивіться відео з сирійського Ідлібу:
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