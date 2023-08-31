Эту информацию предоставила украинская разведка, не взяв на себя ответственность за атаку. Также данные об ударе и уничтожении двух российских самолетов Ил-76 подтвердили геолокационные кадры и российские источники.

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Что говорят в ISW об атаке дронами в Пскове

Российские так называемые "военкоры" заявили, что по аэродрому Пскова ударили более 21 украинского дрона. Российские источники, включая минобороны, заявили, что якобы системы ПВО и РЭБ сбивали беспилотники над Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской областями.

Кроме того, московский мэр Сергей Собянин заявил, что российская ПВО отразила массированный "удар украинских беспилотников" по Центральному федеральному округу, который включает Москву, однако не Псков. По словам городского головы, по меньшей мере, один дрон направлялся в сторону Москвы.

Возможно, российские власти могли сначала считать, что ВСУ якобы намеревались нанести удар по Москве или региону вокруг нее. Вероятно, российские войска сосредоточили свою противовоздушную оборону на прикрытии Москвы и каким-то образом пропустили необычно большое количество "украинских беспилотников", которые, как сообщается, нанесли удары по аэродрому Пскова,

– отметили аналитики.

По мнению специалиста из американского Института изучения войны, дроны, которые российская противовоздушная оборона сбила над шестью другими областями, вероятно, направлялись в Москву или Псковскую область. Они, вероятно, не были частью усилий Украины по нанесению ударов по целям в других областях.

Более того, российские пропагандисты и "военкоры" раскритиковали силы России за то, что они не смогли защитить российскую территорию и за недавние усилия минобороны России с цензуры.

Атака по аэродрому в Пскове