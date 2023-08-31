Цю інформацію надала українська розвідка, не взявши на себе відповідальність за атаку. Також дані про удар та знищення принаймні двох російських літаків Іл-76 підтвердили геолокаційні кадри та російські джерела.

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Що кажуть в ISW про атаку дронами у Пскові

Російські так звані "воєнкори" заявили, що по аеродрому Пскова вдарили понад 21 українським дроном. Російські джерела, включно з міноборони, заявили, що нібито системи ППО та РЕБ збивали безпілотники над Орловською, Тульською, Воронезькою, Рязанською, Калузькою, Брянською та Московською областями.

Окрім того, московський мер Сергій Собянін заявив, нібито російська ППО відбила масований "удар українських безпілотників" по Центральному федеральному округу, який включає Москву, проте не Псков. За словами міського голови, щонайменше один дрон прямував у бік Москви.

Можливо, російська влада могла спочатку вважати, що ЗСУ нібито мали намір завдати удару по Москві або регіону навколо неї. Ймовірно, російські війська зосередили свою протиповітряну оборону на прикритті Москви і якимось чином пропустили незвично велику кількість "українських безпілотників", які, як повідомляється, завдали ударів по аеродрому Пскова,

– зазначили аналітики.

На думку фахівці з американського Інституту вивчення війни, дрони, які російська протиповітряна оборона збила над шістьма іншими областями, ймовірно, прямували до Москви чи Псковської області. Вони, ймовірно, не були частиною зусиль України з завдання ударів по цілях в інших областях.

Ба більше, російські пропагандисти та "воєнкори" розкритикували сили Росії за те, що вони не змогли захистити російську територію та за недавні зусилля міноборони Росії щодо цензури.

Атака по аеродрому у Пскові