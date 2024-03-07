Враг говорит, что якобы ликвидировать украинскую РСЗО HIMARS вместе с экипажем он смог на границе с Херсонской областью. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что радость оккупантов преждевременна.

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Ничего нового

Аналитики призывают не верить слухам и напоминают, что противник, как и обычно, придумывает байки и приписывает себе несуществующие достижения.

Так, оккупанты не предоставили никаких реальных подтверждений поражения этой техники. Ранее россияне неоднократно сообщали об успешном поражении немецких Leopard, украинских бронемашин "Козак", четырех катеров с экспиажем в количестве 50 человек. В каждом из этих случаев противник делал то, что умеет лучше всего – бесстыдно врал.

Если верить пропагандистам, то все западное оружие, которое предоставили Силам обороны, "вторая армия мира" давно уже уничтожила.

Уничтожение Himars в Донецкой области

Впрочем, следует заметить, что ранее в сети появилось видео, на котором якобы зафиксировано уничтожение HIMARS ракетным ударом. После западные СМИ тоже написали о поражении ракетой "Искандер" украинской реактивной системы залпового огня. Впервые за более чем полтора года врагу якобы удалось уничтожить установку HIMARS.

Однако, по данным американского издания Newsweek, это произошло на расстоянии более 40 километров от нынешней линии фронта – неподалеку от села Никаноровка Покровского района Донецкой области. Судьба экипажа РСЗО неизвестна.

В СМИ отметили, что потеря одного HIMARS не существенная для украинской армии. В целом США передали Силам обороны 39 таких установок. Кроме того, Великобритания, Германия, Италия и Франция также предоставили 25 M270 – гусеничные аналоги HIMARS с вдвое большей ракетной мощностью.

В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что подробно изучат и расследуют видео с поражением РСЗО.

Обратите внимание! Недавно в сети оккупанты распространили информацию о "масштабном наступлении" на Юге. Речь шла о том, что Киев якобы эвакуирует госслужащих из ряда южных городов, в частности Херсона и населенных пунктов Николаевской области. В ВСУ опровергли фейк россиян. Там отметили, что эта пропагандистская риторика является "абсолютно предвыборной". Таким образом оккупанты хотят заставить украинцев на временно захваченных территориях запаниковать и принять участие в так называемых "президентских выборах" в России.