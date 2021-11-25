Уничтожение экотерроризма сможет привлекать иностранные инвестиции: как бороться с нарушителями

Экологи в очередной раз бьют тревогу из-за того, что экорейдерство несет большую угрозу для экономики страны, ведь за якобы заботой о природе скрывается жажда наживы и шантаж.

По мнению специалистов, изменить ситуацию можно только при условии системного сотрудничества бизнеса, всех государственных структур, а также четкого юридического определения таких негативных явлений.

Побороть манипуляции можно лишь системной работой со стороны государства, повышением уровня знаний и понимания каждым жителем и каждым представителем власти, который стоит за теми или иными инициативами. Только такая коллаборация позволит реализовать качественные инвестиционные проекты,

– убеждена президент профессиональной Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Чтобы противодействовать этим рейдерским атакам, экологи инициируют законодательные изменения. Они помогут промпредприятиям эффективно бороться с правонарушителями ведь по их мнению, только уничтожение "экотерроризма" на государственном уровне позволит привлекать иностранные инвестиции и развиваться отечественной экономике.