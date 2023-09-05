Уничтожение вражеского катера "Тунец" в Черном море: в Силах обороны отправили "месседж" россиянам

Наталья Гуменюк прокомментировала уничтожение российского катера "Тунец" вместе с экипажем. Она объяснила значение инцидента, произошедшего в северо-западной части Черного моря.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк пояснила, что об условиях операции по уничтожению российского катера "Тунец" сейчас можно говорить только в ограниченном формате. Поэтому она в эфире телемарафона не стала указывать точную локацию, передает 24 Канал.

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Что этому предшествовало

Недавно в соцсетях появилось видео, снятое дроном наших защитников. На нем можно увидеть процесс уничтожения катера типа КС-701 "Тунец".

Россияне хотели высадиться с судна в тот момент, как украинские воины нанесли по ним мощный удар. В результате у захватчиков появилось шесть "двухсотых" и двое "трехсотых".

Что сказала Гуменюк

По ее словам, уничтожение "Тунца" является сообщением российским оккупантам.

Фактически, основной месседж этого сообщения – то, что любая такая высадка россиян будет заканчиваться единственным финалом. Таким, как на том видео,

– объяснила Гуменюк.

Что раньше говорил Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук тоже не назвал точную локацию, где был уничтожен российский "Тунец", но рассказал определенные детали. Он назвал этот инцидент очередным успешным кейсом и мероприятием по "очистке прибрежных территорий в акватории Черного моря от российских захватчиков".

Капитан 3 ранга заметил, что это была не высадка, а ротация на временно оккупированной части побережья Черного моря. По его словам, когда наши защитники заметили этих захватчиков, командование приняло решение по их уничтожению, а морские авиаторы его выполнили.