Так, 5 марта артиллеристы 24 ОМБр имени короля Данила уничтожили колонну русских оккупантов. Об этом сообщили на фейсбук-странице Операции объединенных сил.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Это уже не первая удачная операция Королевской бригадыКоролевской бригады . Утром 28 февраля артиллерийский огонь бригады уничтожил более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника в Первомайске, Нижнем и Бобровом.

Смотрите видео уничтожения колонны российских оккупантов – Видео Операция объединенных сил

К защите присоединились резервисты 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

24 февраля сразу после обнародования Указа Президента Украины о призыве резервистов в особый период в пункты сбора Королевской бригады на Львовщине прибыли тысячи резервистов. 4 февраля они уже приняли должности, получили экипировку и оружие и стали полноценными боевыми подразделениями, уже вступающими в бой с оккупантом и уничтожающими его.

Большинство резервистов в нашей бригаде – опытные воины, которые участвовали в боевых действиях на востоке страны, – рассказывают армейцы . – В свое время мы заключили контракты на прохождение службы в военном резерве ВС Украины в конкретной бригаде на конкретных должностях.