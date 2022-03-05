Так, 5 березня артилеристи 24 ОМБр імені короля Данила знищили колони російських окупантів. Про це повідомили на фесбук-сторінці Операції об'єднаних сил.

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Це вже не перша вдала операція Королівської бригади. Вранці 28 лютого артилерійський вогонь бригади знищив понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника у Первомайську, Нижнє та Боброве.

Дивіться відео знищення колони російських окупантів – Відео Операція об'єднаних сил

До захисту долучилися резервісти 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила

24 лютого, відразу після оприлюднення Указу Президента України про призов резервістів в особливий період, у пункти збору Королівської бригади на Львівщині прибули тисячі резервістів. 4 лютого вони вже прийняли посади, отримали екіпірування, зброю та озброєння і стали повноцінними бойовими підрозділами, що вже вступають в бій з окупантом і нищать його.

Більшість резервістів у нашій бригаді — досвідчені воїни, які брали участь у бойових діях на сході країни, – розповідають армійці, – Свого часу ми уклали контракти на проходження служби у військовому резерві ЗС України в конкретній бригаді на конкретних посадах.

У визначені терміни резервісти отримали відповідну підготовку, аби постійно бути готовими до бойової роботи на своїй посаді та у своєму колективі.